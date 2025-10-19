Időjárás
1 órája
Fagyos reggel, délután napsütés - mutatjuk a vasárnapi időjárást!
Eső nem várható Zalában sem.
Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu.
