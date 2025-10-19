október 19., vasárnap

Nándor névnap

+14
+7
Időjárás

1 órája

Fagyos reggel, délután napsütés - mutatjuk a vasárnapi időjárást!

Címkék#időjárás#fátyolfelhő#reggel

Eső nem várható Zalában sem.

Zaol.hu

Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu.

 

