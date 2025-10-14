október 14., kedd

Helén névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Nem fogja kitalálni, ez a hely lett Európa legzöldebb városa. Vajon magyar?

Címkék#Koponyeg hu#Európai Green Cities Awards#díj#környezetvédelem#levegő

Sokakat meglepett a bírák döntése, hogy mely település lett Európa legzöldebb városa. A Köpönyeg portál a szempontokat is felsorolta, mi alapján nyerte el a megtisztelő címet a település.

Zaol.hu
Nem fogja kitalálni, ez a hely lett Európa legzöldebb városa. Vajon magyar?

A magyar város példakép mások számára.

Forrás: Győri önkormányzat

Az időjárással kéz a kézben jár a környezetvédelem, így nem véletlen, hogy a Koponyeg.hu portál is közzétette a hírt: egy német település, a bajorországi, Stuttgart környéki város, Heilbronn lett az Európai Green Cities Awards rangsor győztese. „A díjat egy olyan város kapta, amely különösen elkötelezett a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt. A döntést több szempont alapján hozták meg, amelyek a levegő tisztaságától egészen a zajcsökkentésig terjednek”. A cikkben arról is olvashatunk, hogy a díjátadón magyar siker is született. Bár nem nyert, ám a bírák megemlítettek a magyar várost. Győr ugyancsak folyamatosan törekszik arra, hogy a környezet jobbá tegye. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu