Nem fogja kitalálni, ez a hely lett Európa legzöldebb városa. Vajon magyar?

Az időjárással kéz a kézben jár a környezetvédelem, így nem véletlen, hogy a Koponyeg.hu portál is közzétette a hírt: egy német település, a bajorországi, Stuttgart környéki város, Heilbronn lett az Európai Green Cities Awards rangsor győztese. „A díjat egy olyan város kapta, amely különösen elkötelezett a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt. A döntést több szempont alapján hozták meg, amelyek a levegő tisztaságától egészen a zajcsökkentésig terjednek”. A cikkben arról is olvashatunk, hogy a díjátadón magyar siker is született. Bár nem nyert, ám a bírák megemlítettek a magyar várost. Győr ugyancsak folyamatosan törekszik arra, hogy a környezet jobbá tegye.