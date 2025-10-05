Időjárás
6 órája
Esős időre számíthatunk vasárnap délelőtt Zala vármegyében
Fotó: New Africa
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.
