Esős időre számíthatunk vasárnap délelőtt Zala vármegyében

Címkék#zápor#hidegfront#Köpönyeg hu

Esős időre számíthatunk vasárnap délelőtt Zala vármegyében

Fotó: New Africa

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

 

