Reméljük...

1 órája

Esőmentes napok jönnek – a szép ősz egy darabig boldogít bennünket

Címkék#napsütés#időjárás#ősz#csapadék

Szép ősz? Az előrejelzés szerint erre jó esélyünk van.

Péter B. Árpád

Az előttünk álló hét esőmentes lesz, legalábbis az idokep.hu 30 napos előrejelzése szerint. A szépasszonyok nyara ugyan nem köszönt be, de 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk, s felhős-napos időben lesz részünk. Aztán a nemzeti ünnep hetében csapadékosra fordul az időjárás, ám a hőmérsékletre nem lehet panaszunk, hiszen az előrejelzés minden napra 17-19 fokot ígér. A forradalom évfordulóján némi esőre számíthatunk, akárcsak az azt követő napokban, de Mindenszentekkor és halottak napján felhős, ám napos idő várható. Aztán, hogy az időjárás-felelős mit gondol, majd meglátjuk...

Szép, szép – de egyelőre nem kérjük...
Fotó: Korosa Tianilla

 

 

