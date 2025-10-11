Reméljük...
1 órája
Esőmentes napok jönnek – a szép ősz egy darabig boldogít bennünket
Szép ősz? Az előrejelzés szerint erre jó esélyünk van.
Az előttünk álló hét esőmentes lesz, legalábbis az idokep.hu 30 napos előrejelzése szerint. A szépasszonyok nyara ugyan nem köszönt be, de 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk, s felhős-napos időben lesz részünk. Aztán a nemzeti ünnep hetében csapadékosra fordul az időjárás, ám a hőmérsékletre nem lehet panaszunk, hiszen az előrejelzés minden napra 17-19 fokot ígér. A forradalom évfordulóján némi esőre számíthatunk, akárcsak az azt követő napokban, de Mindenszentekkor és halottak napján felhős, ám napos idő várható. Aztán, hogy az időjárás-felelős mit gondol, majd meglátjuk...
