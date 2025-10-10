18 perce
Eső, zápor, csípős hideg vagy napsütés – Kinek lesz igaza? (videó)
Igazán csodás látványra ébredhettünk péntek reggel. Zalaegerszeg Ola városrészében figyelve a történést, a Zala folyó irányából szinte egybefüggő ködpára kúszott előre. A város keleti erdői is ködpárát eregettek. A horizonton felkelt a Nap sárgás-narancssárgás színeket játszva a szürkeségbe.
A köpönyeg.hu jóslata ellent mond ennek a mai napra jót ígérő látványnak. Időjárás-előrejelzésükben azt írják, be lesz borulva az ég, a Napot pedig nem igazán fogjuk látni az égen.
Északnyugat felől megérkeznek a vastag, komor felhők, amik esőt, záporokat és szelet hoznak magukkal. De nem fog egész nap esni az eső, és csípős hideg sem lesz. A hét utolsó munkanapján (már akinek az) 15 és 21 fok közötti hőmérséklet várható napközben.