Eső, zápor, csípős hideg vagy napsütés – Kinek lesz igaza? (videó)

Igazán csodás látványra ébredhettünk péntek reggel. Zalaegerszeg Ola városrészében figyelve a történést, a Zala folyó irányából szinte egybefüggő ködpára kúszott előre. A város keleti erdői is ködpárát eregettek. A horizonton felkelt a Nap sárgás-narancssárgás színeket játszva a szürkeségbe.

Antal Lívia

A köpönyeg.hu jóslata ellent mond ennek a mai napra jót ígérő látványnak. Időjárás-előrejelzésükben azt írják, be lesz borulva az ég, a Napot pedig nem igazán fogjuk látni az égen.

Ilyen látványra ébredhettek a zalaegerszegiek péntek reggel.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Északnyugat felől megérkeznek a vastag, komor felhők, amik esőt, záporokat és szelet hoznak magukkal. De nem fog egész nap esni az eső, és csípős hideg sem lesz. A hét utolsó munkanapján (már akinek az) 15 és 21 fok közötti hőmérséklet várható napközben. 

 

 

