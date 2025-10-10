Eső, zápor, csípős hideg vagy napsütés – Kinek lesz igaza? (videó)

A köpönyeg.hu jóslata ellent mond ennek a mai napra jót ígérő látványnak. Időjárás-előrejelzésükben azt írják, be lesz borulva az ég, a Napot pedig nem igazán fogjuk látni az égen.

Ilyen látványra ébredhettek a zalaegerszegiek péntek reggel.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Északnyugat felől megérkeznek a vastag, komor felhők, amik esőt, záporokat és szelet hoznak magukkal. De nem fog egész nap esni az eső, és csípős hideg sem lesz. A hét utolsó munkanapján (már akinek az) 15 és 21 fok közötti hőmérséklet várható napközben.