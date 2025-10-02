Esernyőt vigyek? Ilyen lesz a mai nap időjárása

Esőre ma nem nagyon kell számítani, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, de ilyenkor ősszel azért jó, ha mindig van nálunk esernyő és a kiskabát is elkél. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a hideg reggel után délutánra nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.