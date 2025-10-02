október 2., csütörtök

1 órája

Esernyőt vigyek? Ilyen lesz a mai nap időjárása

Borongós, szürke reggelre ébredtünk, a napközbeni változóan felhős idő után estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég.

Keszey Ágnes
Felhős, borongós idő várható ma térségünkben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Esőre ma nem nagyon kell számítani, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, de ilyenkor ősszel azért jó, ha mindig van nálunk esernyő és a kiskabát is elkél. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a  hideg reggel után  délutánra nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.

