Esernyőt vigyek? Ilyen lesz a mai nap időjárása
Borongós, szürke reggelre ébredtünk, a napközbeni változóan felhős idő után estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég.
Felhős, borongós idő várható ma térségünkben
Fotó: Mészáros Annarózsa
Esőre ma nem nagyon kell számítani, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, de ilyenkor ősszel azért jó, ha mindig van nálunk esernyő és a kiskabát is elkél. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint a hideg reggel után délutánra nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.
