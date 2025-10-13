október 13., hétfő

Érkezik egy hidegfront - ilyen hatása lesz a hétfő időjárására

Címkék#zápor#hidegfront#szél

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

 

 

