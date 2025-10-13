Előrejelzés
3 órája
Érkezik egy hidegfront - ilyen hatása lesz a hétfő időjárására
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív
A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre