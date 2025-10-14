Időjárás
1 órája
Borús lesz a délelőtt kedden Zala vármegyében
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 8-12, délután körülbelül 15-18 fok valószínű.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre