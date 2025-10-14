október 14., kedd

Borús lesz a délelőtt kedden Zala vármegyében

Borús lesz a délelőtt kedden Zala vármegyében

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 8-12, délután körülbelül 15-18 fok valószínű.


 

