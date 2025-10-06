október 6., hétfő

+14
+7
Borongós időjárással érkezik a hétfő Zalába

Szeles és esős idő várható.

Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.

