Borongós időjárással érkezik a hétfő Zalába
Szeles és esős idő várható.
Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.
