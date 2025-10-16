október 16., csütörtök

1 órája

Brutális záporok helyett békés őszi időre készülhetünk Zalában

Címkék#Zalában#időjárás#hőmérséklet

Hajnalban keltem, a város már lüktetett, sokan mentek dolgozni. Többen még kerékpárral. Jól tették nem volt hideg, s amikor délután lejár a műszak akkor napsugarak simogathatják arcukat. Lesz lehetőség még a szabadban maradni.

Benedek Bálint
Brutális záporok helyett békés őszi időre készülhetünk Zalában

Sétálhatunk a szabadban délután is. A fotó Nagykanizsán az Alsótemplom előtt készült

Fotó: Szakony Attila

A koponyeg.hu is írt a reggeli időjárásról: ködösen, párásan indult a nap, de ez gyorsan feloszlik és átveszi a szerepet az őszi béke. Még délelőtt kisüt a nap, a felhők csak olykor takarják el. Ezekből a felhőkből elvétve alakulhat csak ki zápor, de ez nagyon rövid lesz, tartós esőre semmi esély nincs. A hőmérséklet is barátságos lesz, se nem lesz meleg, se nem lesz hideg, kellemes 15 Celsius-fok várható, ami tökéletes arra, hogy sétáljunk egyet, vagy piknikezzünk.

 

