Időjárás 14 perce

Az október nem kegyelmez: jönnek a fagyok, akár már holnap hajnalban is lehet mínusz...

Sokaknak nem tetszett a csütörtöki időjárás szeles jellege, még akkor sem, ha időnként napsugarak is érkeztek mellé. Az október tehát nem jól nyitott, sőt pénteken több helyen olyan is megtörténhet, amire még nem vagyunk felkészülve.

Durva előrejelzés a láthatáron, ezen a napsütés sem segíthet... Fotó: Szakony Attila

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelenhetnek meg. De ami még ennél is durvább prognózis, hogy hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12-17 Celsius-fok közötti értékekre számíthatunk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!