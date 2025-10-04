1 órája
Napos kezdet, borús befejezés – de az állatok ma is számítanak
Tiszta égbolt és napsütés jellemzi szombaton délelőtt Zala vármegye időjárását. Napos lesz szombaton az időjárás legalábbis délutánig, ez jó hír így október elején, azon a napon, mikor az Állatok Világnapja is van.
Az Állatok Világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek.
Ma van az Állatok Világnapja
Ezen a jeles napon az időjárásra sem lehet sok panasz, Zalában is többnyire süt a nap, a nap első felében így is marad, napos, gyengén felhős időre számíthatunk, délutántól azonban az északnyugat felől érkező front előterében felhőssé válik az ég.
Az esti órákhoz közeledve növekszik majd meg a csapadékhajlam. Estére erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Az esti hőmérséklet 6 és 12 fok között lesz - tájékoztat a HungaroMet.