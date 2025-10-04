október 4., szombat

Állatok világnapja

Napos kezdet, borús befejezés – de az állatok ma is számítanak

Címkék#Állatok Világnapja#nap#front

Tiszta égbolt és napsütés jellemzi szombaton délelőtt Zala vármegye időjárását. Napos lesz szombaton az időjárás legalábbis délutánig, ez jó hír így október elején, azon a napon, mikor az Állatok Világnapja is van.

Korosa Titanilla

Az Állatok Világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek. 

állatok világnapja
Október 4-e az Állatok Világnapja, a mai napon napos idő várható, legalábbis délutánig 
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Ma van az Állatok Világnapja

Ezen a jeles napon az időjárásra sem lehet sok panasz, Zalában is többnyire süt a nap, a nap első felében így is marad, napos, gyengén felhős időre számíthatunk, délutántól azonban az északnyugat felől érkező front előterében felhőssé válik az ég. 

Az esti órákhoz közeledve növekszik majd meg a csapadékhajlam. Estére erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Az esti hőmérséklet 6 és 12 fok között lesz - tájékoztat a HungaroMet.  

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
