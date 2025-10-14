október 14., kedd

A réteges öltözködés megvédhet a megfázástól Zalában is

A reggeli pára, köd és hideg már valódi októberi hangulatot kölcsönöz az időjárásnak. Aztán délutánra általában "összeszedi" magát az időjárás, bár szerdán az előző napokhoz hasonlóan fel kell öltözni.

Benedek Bálint

A koponyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint ettől függetlenül például október 14-én, kedden reggel 6 órakor Letenyén mérték a legmelegebbet, 9,2 Celsius-fokot. Hozzáfűzték: fokozatosan elkezd melegedni a hőmérséklet, a fagyos hajnalokat felváltja a derűsebb, őszi időjárás. Persze reggelente még bőven előfordulhat pára, köd, és olykor hűvösebb indulás, de ezek főként a völgyekben, folyók mentén, de ez gyorsan változik. Nem szabad azonban annyira örülni: a talaj menti fagyok még a hét közepéig előfordulhatnak, leginkább az északi, nyugati részén az országnak. Délutánra viszont már felmelegszik az időjárás, akár 17 Celsius-fok is lehet, amely – főleg, ha süt a nap – igen kellemes lesz.

A pillanat, amit az októberi időjárásban szeretünk. Talán szerdán is ilyen szép napsütés várható Nagykanizsa felett, mint kedden délután volt
Fotó: Szakony Attila

 

