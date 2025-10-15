október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állati!

1 órája

A kíváncsi róka esete a tavaszt idéző időjárással – holnap jobbról s balról is vadállatok várhatók

Címkék#róka#időjárás#őz#autó

Emlékszünk még a régi, picit sem fizikai vonatkozású kérdésre? Mi az összefüggés az idő, a tömeg és a tér között? Nos, a válasz itt van, a természetben.

Péter B. Árpád

A megfejtés: ha jó az idő, a tömeg lemegy a térre... S ez nemcsak a homo sapiensre igaz, működik az állatvilágban is. Ez a "rókamókus" kíváncsiságában ritkán látható pózba merevedett Judit Judy Foto kedvéért, amit az Extrém időjárás Fb-oldal közössége kitörő lelkesedéssel fogadott. 

időjárás
Rókamókus? Az őszi tavaszban jobb kedvünk lesz ettől a képtől.
Fotó:  Judit Judy Foto  / Forrás: Extrém Időjárás

S ha már az állatvilág! Zalában is tudjuk jól, őzzel, szarvassal, vaddisznóval könnyen összefuthatunk az utakon. Egy népes csoport pedig bár elbűvölő látvány, autóban ülve, vezetés közben nem túl jó ómen. A csütörtök reggeli ködfoltokban ez még veszélyesebb lehet, nem árt figyelni! 

rudli
Reggel ködfoltok várhatók, legyünk óvatosak az utakon! Fotó: Lévai Kata Forrás: Fb / Extrém időjárás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu