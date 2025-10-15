A kíváncsi róka esete a tavaszt idéző időjárással – holnap jobbról s balról is vadállatok várhatók

A megfejtés: ha jó az idő, a tömeg lemegy a térre... S ez nemcsak a homo sapiensre igaz, működik az állatvilágban is. Ez a "rókamókus" kíváncsiságában ritkán látható pózba merevedett Judit Judy Foto kedvéért, amit az Extrém időjárás Fb-oldal közössége kitörő lelkesedéssel fogadott.

Rókamókus? Az őszi tavaszban jobb kedvünk lesz ettől a képtől.

Fotó: Judit Judy Foto / Forrás: Extrém Időjárás

S ha már az állatvilág! Zalában is tudjuk jól, őzzel, szarvassal, vaddisznóval könnyen összefuthatunk az utakon. Egy népes csoport pedig bár elbűvölő látvány, autóban ülve, vezetés közben nem túl jó ómen. A csütörtök reggeli ködfoltokban ez még veszélyesebb lehet, nem árt figyelni!