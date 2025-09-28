Előkészítette már a vastagabb őszi kabátot? A jövő héten már szüksége lehet rá!

Mindez nem érhet bennünket meglepetésként hiszen a jövő héten már átlépünk októberbe. A Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint a várható időjárás jellegében egyelőre nagyfokú a bizonytalanság, hiszen bár tőlünk északra, északkeletre egy anticiklon terül el, aminek köszönhetően egyre hűvösebb légtömegek érkeznek hazánk fölé, ám a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy október második fele is tartogathat még napsütéses napokat.

A Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint csapadékosabb, hűvösebb időjárás várható

Fotó: PalSand

Mindenesetre most inkább csapadékosabb, hűvösebb időjárásra számítsunk, készítsük elő a melegebb ruhákat, átmeneti kabátokat és vízálló cipőket, hiszen a jövő héten ezekre lehet szükségünk.