Előkészítette már a vastagabb őszi kabátot? A jövő héten már szüksége lehet rá!

Egyre több jel utal arra, hogy véget ért a nyárias időjárás, s a jövő héten akár már vastagabb őszi kabátra is szükségünk lehet. A Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint már nemcsak éjjelente lesz egyre hidegebb, de napközben sem emelkedik 20 fok fölé a hőmérséklet, s az első őszi fagyok is megjelenhetnek.

Gyuricza Ferenc

Mindez nem érhet bennünket meglepetésként hiszen a jövő héten már átlépünk októberbe. A Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint a várható időjárás jellegében egyelőre nagyfokú a bizonytalanság, hiszen bár tőlünk északra, északkeletre egy anticiklon terül el, aminek köszönhetően egyre hűvösebb légtömegek érkeznek hazánk fölé, ám a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy október második fele is tartogathat még napsütéses napokat. 

Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések
A Zalára vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint csapadékosabb, hűvösebb időjárás várható
Fotó: PalSand

Mindenesetre most inkább csapadékosabb, hűvösebb időjárásra számítsunk, készítsük elő a melegebb ruhákat, átmeneti kabátokat és vízálló cipőket, hiszen a jövő héten ezekre lehet szükségünk.  

 

