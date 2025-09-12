Bár zivatarokat prognosztizáltak, de úgy tűnik, talán megússzuk a rossz időt

Úgy tűnik, egyelőre elkerültek bennünket a csapadékzónák, hiszen Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a későbbi órákban nem fordulhat elő intenzív zivatar vagy akár kisebb méretű jég. Ezek elsősorban a Dunántúl északi részét fenyegetik.