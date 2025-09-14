szeptember 14., vasárnap

Visszatér a napsütés

2 órája

Elzárják a mennyei csapokat

Címkék#Balaton#hőmérséklet#csapadék

Mészáros Annarózsa

Jó hír a hét kezdéshez: visszatér a napsütés hétfőn, nem kell további csapadékra számítani a vasárnapi kiadós zuhék után.

visszatér a napsütés
Hétfőn visszatér a napsütés
Fotó: Mészáros Annarózsa

Visszatér a napsütés

A vasárnap este és a hétfő hajnal csípősnek ígérkezik, hiszen este 17 fokra, míg hajnalra 13 fokra esik vissza a hőmérséklet, viszont napközben már 22 foknak és szikrázó napsütésnek örülhetünk. A Balaton 21 fokos, így egy friss mártózás is beleférhet a holnapi programba.

 

