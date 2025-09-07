Hatalmas tűzvész tombol Európa déli részén, nálunk a zivatar lesz jellemző

A Koponyeg.hu portál arról számolt be vasárnap délelőtt, hogy Spanyolország és Portugália minden eddiginél pusztítóbb tűzvészekkel küzd az elmúlt hetekben. Az erdők hatalmas területei váltak a lángok martalékává, falvak kerültek veszélybe, több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A részetekről a portálon olvashatnak. A szakértők szerint a tüzek intenzitása példa nélküli a térségben, és közvetlen kapcsolatban áll a klímaváltozással. A szakemberek szerint az idei tűzvészek a károkon kívül arra figyelmeztetnek,hogy az erdők és termőföldek hosszú távú regenerálódása akár évtizedeket vehet igénybe, és a veszteségek a mezőgazdaságot, a biodiverzitást és a turizmust is érintik.