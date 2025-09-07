szeptember 7., vasárnap

44 perce

Hatalmas tűzvész tombol Európa déli részén, nálunk a zivatar lesz jellemző

Címkék#Portugália#zivatar#mezőgazdaság#tűzvész

Jövő héten szerdától zivatarok jellemezhetik Zala időjárását. Míg nálunk az eső lesz az úr, addig Dél-Európában nem voltak ennyire szerencsések.

Mozsár Eszter
Hatalmas tűzvész tombol Európa déli részén, nálunk a zivatar lesz jellemző

A tűzvész egyre kevésbé megfékezhető Dél-Európa szerte.

Forrás: Quantum Hydra

A Koponyeg.hu portál arról számolt be vasárnap délelőtt, hogy Spanyolország és Portugália minden eddiginél pusztítóbb tűzvészekkel küzd az elmúlt hetekben. Az erdők hatalmas területei váltak a lángok martalékává, falvak kerültek veszélybe, több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A részetekről a portálon olvashatnak. A szakértők szerint a tüzek intenzitása példa nélküli a térségben, és közvetlen kapcsolatban áll a klímaváltozással. A szakemberek szerint az idei tűzvészek a károkon kívül arra figyelmeztetnek,hogy az erdők és termőföldek hosszú távú regenerálódása akár évtizedeket vehet igénybe, és a veszteségek a mezőgazdaságot, a biodiverzitást és a turizmust is érintik.

