szeptember 20., szombat

Friderika névnap

25°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyönyörű

2 órája

Elképesztő! Ritka égi jelenséget kaptak lencsevégre a balatoni kamerák - ha elszalasztottad, nálunk megnézheted!

Címkék#Magyar Meteoritikai Társaság#Bánfalvi Péter#tűzgömb#jelenség

Zöld csíkot húzó tűzgömb jelent meg éjjel Révfülöpön, a Balaton felett. A jelenséget az Időkép.hu több webkamerája is megörökítette - tette közzé a sonline.hu.

Zaol.hu

Mint írják, egy hatalmas, zölden izzó tűzgömb szelte át Magyarország egét. A látványos meteor hosszú, fényes csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott. A gömböt az ország több pontján is látták. Részletek a sonline.hu-n!

A zölden izzó meteor a Balaton felet. Forrás: Időkép.hu

De mégis mitől zöld? 

A szakértők szerint a tűzgömb ritka, de nem egyedi jelenség, a zöld szín pedig a benne található fémek, például a magnézium égésére utal.

Hasonló tűzgömböt egyébként pont idén márciusban örökített meg Zalaegerszeg felett a Magyar Meteoritikai Társaság és a Vega Csillagászati Egyesület által közösen üzemeltetett kamera. A jelenségről Bánfalvi Péterrel, a VCSE szenior tagjával beszélgettünk.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu