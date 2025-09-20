2 órája
Elképesztő! Ritka égi jelenséget kaptak lencsevégre a balatoni kamerák - ha elszalasztottad, nálunk megnézheted!
Zöld csíkot húzó tűzgömb jelent meg éjjel Révfülöpön, a Balaton felett. A jelenséget az Időkép.hu több webkamerája is megörökítette - tette közzé a sonline.hu.
Mint írják, egy hatalmas, zölden izzó tűzgömb szelte át Magyarország egét. A látványos meteor hosszú, fényes csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott. A gömböt az ország több pontján is látták. Részletek a sonline.hu-n!
De mégis mitől zöld?
A szakértők szerint a tűzgömb ritka, de nem egyedi jelenség, a zöld szín pedig a benne található fémek, például a magnézium égésére utal.
Hasonló tűzgömböt egyébként pont idén márciusban örökített meg Zalaegerszeg felett a Magyar Meteoritikai Társaság és a Vega Csillagászati Egyesület által közösen üzemeltetett kamera. A jelenségről Bánfalvi Péterrel, a VCSE szenior tagjával beszélgettünk.
