Elképesztő! Ritka égi jelenséget kaptak lencsevégre a balatoni kamerák - ha elszalasztottad, nálunk megnézheted!

Mint írják, egy hatalmas, zölden izzó tűzgömb szelte át Magyarország egét. A látványos meteor hosszú, fényes csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott. A gömböt az ország több pontján is látták. Részletek a sonline.hu-n!

A zölden izzó meteor a Balaton felet. Forrás: Időkép.hu

De mégis mitől zöld?

A szakértők szerint a tűzgömb ritka, de nem egyedi jelenség, a zöld szín pedig a benne található fémek, például a magnézium égésére utal.

Hasonló tűzgömböt egyébként pont idén márciusban örökített meg Zalaegerszeg felett a Magyar Meteoritikai Társaság és a Vega Csillagászati Egyesület által közösen üzemeltetett kamera. A jelenségről Bánfalvi Péterrel, a VCSE szenior tagjával beszélgettünk.