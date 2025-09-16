szeptember 16., kedd

Mikor jön a tél?

1 órája

Vénasszonyok nyara vagy korai zimankó? Milyen fordulatokat ígér az ősz és a tél Zalában?

Címkék#Zala#Balaton#Időjáráselőrejelzés#tél

Az idei ősz Zalában és a Balaton nyugati partján is meglepetéseket tartogat. A téli időjárás ugyan még odébb van, de már most felmerül a kérdés: számíthatunk-e hosszú vénasszonyok nyarára, korai fagyokra vagy inkább esős, változékony napokra?

Mészáros Annarózsa

Ahogy véget ér a nyár, sokan kérdezik: milyen lesz az ősz és a tél kezdete Zala vármegyében, illetve a Balaton nyugati partján? Vajon hosszú lesz a vénasszonyok nyara, érkeznek-e korai fagyok, vagy inkább csapadékos időre kell készülnünk? Nézzük, mit mondanak a szakemberek és a szezonális előrejelzések, milyen lesz az őszi és a téli időjárás.

mikor köszönt ránk a téli időjárás?
Milyen a balatoni ősz? Mikor köszönt ránk a téli időjárás?
Fotó: Mészáros Annarózsa

Melegebb átlagok, de változékony idő: ilyen lesz az őszi és a téli időjárás

Az európai szezonális modellek (ECMWF, Copernicus) szerint a Közép-Európát érintő őszi időjárás a szokásosnál melegebbnek ígérkezik. Ez persze nem jelent folyamatos napsütést: a nagyobb átlaghőmérséklet mellett gyakoribbak lehetnek a hirtelen lehűlések és az intenzív csapadékos időszakok.

A Balaton környékén tehát nem kizárt, hogy szeptemberben és októberben még bőven akadnak pólós napok, ugyanakkor egy-egy front gyorsan elronthatja a hétvégét.

Csapadék – jönnek a záporok és zivatarok

Az előrejelzések alapján az ősz során átlag feletti csapadék is érkezhet. Ez nem folyamatos esőt jelent, inkább szárazabb periódusok és hevesebb záporok, zivatarok váltakozását. Zala vármegye domborzata miatt a hirtelen, intenzív esőzések helyi elöntéseket is okozhatnak, így érdemes figyelni az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztásait.

Korai fagy – mennyire kell tartani tőle?

A tartós, korai fagy valószínűsége csekély. Októberben ugyan előfordulhatnak hajnalban fagyos éjszakák, főleg a szélvédett völgyekben, de a „komoly tél” inkább november végétől, decembertől várható. A szőlősgazdák és kertészek számára tehát érdemes résen lenni, de nem kell drámai fordulatokra készülni már szeptemberben.

mikor köszönt ránk a téli időjárás?
Idén sem marad el a tél
Fotó: Mészáros Annarózsa

Vénasszonyok nyara – lesz, de nem tart sokáig

Sokan várják a napsütéses, aranyló „vénasszonyok nyarát”. Jó hír, hogy idén is szinte biztosan lesz egy kellemes, napos időszak október elején-közepén, ám ez nagyjából 5–10 napig tart majd. Utána újra megérkezhetnek a frontok és a hűvösebb, esősebb napok.

Mit jelent ez a mindennapokban?

  • Kirándulóknak: jó eséllyel lesznek kellemes, napos napok a Balaton partján, de mindig érdemes előre ellenőrizni az aktuális előrejelzést, mert gyorsan változhat az idő.
  • Kertészeknek, szőlészeknek: készülni kell a záporokra, erősebb szelekre, és védeni az érzékenyebb növényeket az esetleges októberi hajnali fagyoktól.
  • Mindenkinek: ne dőljünk be a napsütésnek – a nyárias napok között könnyen becsúszhat egy-egy esős, hűvös hétvége.
mikor köszönt ránk a téli időjárás?
Egy biztos: akármilyen időnk is lesz, a Balaton és a Zala lankái egész évben elragadóak
Fotó: Mészáros Annarózsa

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
