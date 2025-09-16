Vénasszonyok nyara vagy korai zimankó? Milyen fordulatokat ígér az ősz és a tél Zalában?

Ahogy véget ér a nyár, sokan kérdezik: milyen lesz az ősz és a tél kezdete Zala vármegyében, illetve a Balaton nyugati partján? Vajon hosszú lesz a vénasszonyok nyara, érkeznek-e korai fagyok, vagy inkább csapadékos időre kell készülnünk? Nézzük, mit mondanak a szakemberek és a szezonális előrejelzések, milyen lesz az őszi és a téli időjárás.

Milyen a balatoni ősz? Mikor köszönt ránk a téli időjárás?

Fotó: Mészáros Annarózsa

Melegebb átlagok, de változékony idő: ilyen lesz az őszi és a téli időjárás

Az európai szezonális modellek (ECMWF, Copernicus) szerint a Közép-Európát érintő őszi időjárás a szokásosnál melegebbnek ígérkezik. Ez persze nem jelent folyamatos napsütést: a nagyobb átlaghőmérséklet mellett gyakoribbak lehetnek a hirtelen lehűlések és az intenzív csapadékos időszakok.

A Balaton környékén tehát nem kizárt, hogy szeptemberben és októberben még bőven akadnak pólós napok, ugyanakkor egy-egy front gyorsan elronthatja a hétvégét.

Csapadék – jönnek a záporok és zivatarok

Az előrejelzések alapján az ősz során átlag feletti csapadék is érkezhet. Ez nem folyamatos esőt jelent, inkább szárazabb periódusok és hevesebb záporok, zivatarok váltakozását. Zala vármegye domborzata miatt a hirtelen, intenzív esőzések helyi elöntéseket is okozhatnak, így érdemes figyelni az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztásait.

Korai fagy – mennyire kell tartani tőle?

A tartós, korai fagy valószínűsége csekély. Októberben ugyan előfordulhatnak hajnalban fagyos éjszakák, főleg a szélvédett völgyekben, de a „komoly tél” inkább november végétől, decembertől várható. A szőlősgazdák és kertészek számára tehát érdemes résen lenni, de nem kell drámai fordulatokra készülni már szeptemberben.

Idén sem marad el a tél

Fotó: Mészáros Annarózsa

Vénasszonyok nyara – lesz, de nem tart sokáig

Sokan várják a napsütéses, aranyló „vénasszonyok nyarát”. Jó hír, hogy idén is szinte biztosan lesz egy kellemes, napos időszak október elején-közepén, ám ez nagyjából 5–10 napig tart majd. Utána újra megérkezhetnek a frontok és a hűvösebb, esősebb napok.

Mit jelent ez a mindennapokban?