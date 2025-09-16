40 perce
Vénasszonyok nyara vagy korai zimankó? Milyen fordulatokat ígér az ősz és a tél Zalában?
Az idei ősz Zalában és a Balaton nyugati partján is meglepetéseket tartogat. A téli időjárás ugyan még odébb van, de már most felmerül a kérdés: számíthatunk-e hosszú vénasszonyok nyarára, korai fagyokra vagy inkább esős, változékony napokra?
Ahogy véget ér a nyár, sokan kérdezik: milyen lesz az ősz és a tél kezdete Zala vármegyében, illetve a Balaton nyugati partján? Vajon hosszú lesz a vénasszonyok nyara, érkeznek-e korai fagyok, vagy inkább csapadékos időre kell készülnünk? Nézzük, mit mondanak a szakemberek és a szezonális előrejelzések, milyen lesz az őszi és a téli időjárás.
Melegebb átlagok, de változékony idő: ilyen lesz az őszi és a téli időjárás
Az európai szezonális modellek (ECMWF, Copernicus) szerint a Közép-Európát érintő őszi időjárás a szokásosnál melegebbnek ígérkezik. Ez persze nem jelent folyamatos napsütést: a nagyobb átlaghőmérséklet mellett gyakoribbak lehetnek a hirtelen lehűlések és az intenzív csapadékos időszakok.
A Balaton környékén tehát nem kizárt, hogy szeptemberben és októberben még bőven akadnak pólós napok, ugyanakkor egy-egy front gyorsan elronthatja a hétvégét.
Csapadék – jönnek a záporok és zivatarok
Az előrejelzések alapján az ősz során átlag feletti csapadék is érkezhet. Ez nem folyamatos esőt jelent, inkább szárazabb periódusok és hevesebb záporok, zivatarok váltakozását. Zala vármegye domborzata miatt a hirtelen, intenzív esőzések helyi elöntéseket is okozhatnak, így érdemes figyelni az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztásait.
Korai fagy – mennyire kell tartani tőle?
A tartós, korai fagy valószínűsége csekély. Októberben ugyan előfordulhatnak hajnalban fagyos éjszakák, főleg a szélvédett völgyekben, de a „komoly tél” inkább november végétől, decembertől várható. A szőlősgazdák és kertészek számára tehát érdemes résen lenni, de nem kell drámai fordulatokra készülni már szeptemberben.
Vénasszonyok nyara – lesz, de nem tart sokáig
Sokan várják a napsütéses, aranyló „vénasszonyok nyarát”. Jó hír, hogy idén is szinte biztosan lesz egy kellemes, napos időszak október elején-közepén, ám ez nagyjából 5–10 napig tart majd. Utána újra megérkezhetnek a frontok és a hűvösebb, esősebb napok.
Mit jelent ez a mindennapokban?
- Kirándulóknak: jó eséllyel lesznek kellemes, napos napok a Balaton partján, de mindig érdemes előre ellenőrizni az aktuális előrejelzést, mert gyorsan változhat az idő.
- Kertészeknek, szőlészeknek: készülni kell a záporokra, erősebb szelekre, és védeni az érzékenyebb növényeket az esetleges októberi hajnali fagyoktól.
- Mindenkinek: ne dőljünk be a napsütésnek – a nyárias napok között könnyen becsúszhat egy-egy esős, hűvös hétvége.