Szombatra már javulhat az időjárás, a nap is kisüthet

Címkék#szél#nap#felhőzet

Szombaton már kezd felszakadozni a felhőzet.

Zaol.hu

Kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu

