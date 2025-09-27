Időjárás
37 perce
Szombatra már javulhat az időjárás, a nap is kisüthet
Szombaton már kezd felszakadozni a felhőzet.
Kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre