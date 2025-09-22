Időjárás 40 perce

Szikrázó napsütés lesz Zalában, de jön a fordulat

A hétvégén élveztük a nyárias meleget, és nagyon úgy tűnik, még egy napot kapunk ajándékba az időjárástól. A hétvégén felhők sem úsztak az égre, ám hétfőn már lesznek zavaró körülmények.

Vasárnap szikrázó napsütés az Olajbányász stadion felett, ehhez hasonló helyzet várható hétfőn is Fotó: Szakony Attila

A köpönyeg.hu információi szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, 30 Celsius-fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 Celsius-fok is lehet! Élvezzük ki, amíg lehet, ezért munka utánra érdemes némi szabadtéri programot beiktatni.

