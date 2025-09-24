szeptember 24., szerda

Szerdán sem kímél minket a hidegfront

Címkék#hidegfront#zivatar#fátyolfelhő#hőmérséklet

Folytatódik a hűvös, csapadékos idő.

Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók - írja a köpönyeg.hu.

