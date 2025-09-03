Időjárás
57 perce
Esős éjjel után sok napsütés – aki teheti: irány a strand
Az esős éjjel után, amelyet a hidegfront hozott, sok napsütésre számíthatunk ma Zala vármegye időjárásában.
A napközbeni hőmérséklet 19-25 °C között alakul.
Sok napsütés, nulla eső
A Balaton 23 fokos, így egy kora őszi strandolást is fel lehet venni a mai programok közé. A mai napon nem kell fronthatásra számítani.
