Riasztás van érvényben Zalában - mutatjuk, milyen időjárás várható!

Térségünkben, Zala vármegyében sárga riasztás van érvényben zivatar tevékenység miatt - olvasható a HungaroMet oldalán. A figyelmeztető előrejelzés egészen csütörtök éjfélig van érvényben. 23 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

A zivatarveszély miatt sárga riasztás van érvényben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Sárga riasztás - elő az esernyőkkel

A sárga riasztás az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) háromfokozatú veszélyjelző rendszerének legalacsonyabb fokozata. Zivatar kialakulása várható az érintett térségben. Elsődleges veszélyforrás a villámlás lehet.

Emellett előfordulhat:

kisebb körzetben szélerősödés (általában 60–70 km/h körül),

jégeső (többnyire kisebb méretű),

intenzív záporok, felhőszakadások.

Mit érdemes ilyenkor tenni?