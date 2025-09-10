szeptember 10., szerda

Riasztás van érvényben Zalában - mutatjuk, milyen időjárás várható!

Térségünkben, Zala vármegyében sárga riasztás van érvényben zivatar tevékenység miatt - olvasható a HungaroMet oldalán. A figyelmeztető előrejelzés egészen csütörtök éjfélig van érvényben. 23 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

sárga riasztás van érvényben
A zivatarveszély miatt sárga riasztás van érvényben
Fotó: Mészáros Annarózsa

Sárga riasztás - elő az esernyőkkel

A sárga riasztás az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) háromfokozatú veszélyjelző rendszerének legalacsonyabb fokozata. Zivatar kialakulása várható az érintett térségben. Elsődleges veszélyforrás a villámlás lehet.
Emellett előfordulhat:

  • kisebb körzetben szélerősödés (általában 60–70 km/h körül), 
  • jégeső (többnyire kisebb méretű),
  • intenzív záporok, felhőszakadások.

Mit érdemes ilyenkor tenni?

  • Kerülni a szabad ég alatt tartózkodást, főleg nyílt terepen, vízparton, magaslatokon.
  • Zárjuk be az ablakokat, és vigyük fedett helyre a könnyen mozdítható tárgyakat.
  • Közlekedés közben számítani kell hirtelen látási és útviszony-romlásra (felhőszakadás, vízátfolyás, lehullott ágak).
  • Elektromos hálózatban előfordulhatnak zavarok (villámcsapás miatt).

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
