Zivatar
50 perce
Riasztás van érvényben Zalában - mutatjuk, milyen időjárás várható!
Térségünkben, Zala vármegyében sárga riasztás van érvényben zivatar tevékenység miatt - olvasható a HungaroMet oldalán. A figyelmeztető előrejelzés egészen csütörtök éjfélig van érvényben. 23 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
Sárga riasztás - elő az esernyőkkel
A sárga riasztás az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) háromfokozatú veszélyjelző rendszerének legalacsonyabb fokozata. Zivatar kialakulása várható az érintett térségben. Elsődleges veszélyforrás a villámlás lehet.
Emellett előfordulhat:
- kisebb körzetben szélerősödés (általában 60–70 km/h körül),
- jégeső (többnyire kisebb méretű),
- intenzív záporok, felhőszakadások.
Mit érdemes ilyenkor tenni?
- Kerülni a szabad ég alatt tartózkodást, főleg nyílt terepen, vízparton, magaslatokon.
- Zárjuk be az ablakokat, és vigyük fedett helyre a könnyen mozdítható tárgyakat.
- Közlekedés közben számítani kell hirtelen látási és útviszony-romlásra (felhőszakadás, vízátfolyás, lehullott ágak).
- Elektromos hálózatban előfordulhatnak zavarok (villámcsapás miatt).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre