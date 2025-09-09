Riasztást adtak ki Zalára is, ekkor várható a csapadék

Kedden délelőtt többfelé felhős, keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, főként az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24-30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15-23 fok közé csökken a hőmérséklet írja a HungaroMet.

Estére nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az északkeleti tájak kivételével elszórtan lehet zápor, zivatar. Zala vármegyére zivatar veszélye miatt adtak ki elsőfokú riasztást, gomolyfelhős, változékony, de meleg időjárás várható. Az Iharos-Met oldal előrejelzése szerint estig nem várható csapadék.