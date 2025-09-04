szeptember 4., csütörtök

Egy napba sűrítve

Ragyogó napsütés, kánikula, futó záporok

Most már elég, kiálthatnánk fel, hiszen idén is bőven kijutott a hőhullámból. Ám a nyári kánikula így szeptember elején is kitart. Ilyen nap vár ránk csütörtökön is, a délutáni órákban 30 fok körüli forróságra számíthatunk.

Antal Lívia

A kánikula majdnem mindenütt visszatér. Napközben szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, amelyet csak időnként takarhat el néhány gomolyfelhő vagy vékonyabb fátyolfelhő, jósolja csütörtökre a Köpönyeg.hu. 

Úgy ragyog ma a Nap, mint ez a napraforgó az augusztusi napsütésben
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az ország nagy részén száraz időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Azonban a késő délutáni, esti órákban néhol – főként északon és nyugaton – előfordulhat egy-egy kisebb zápor vagy rövid ideig tartó zivatar. Ez átmenetileg felfrissítheti a levegőt, de a növényeknek nem lesz elegendő.

 

