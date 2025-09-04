Ragyogó napsütés, kánikula, futó záporok

A kánikula majdnem mindenütt visszatér. Napközben szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, amelyet csak időnként takarhat el néhány gomolyfelhő vagy vékonyabb fátyolfelhő, jósolja csütörtökre a Köpönyeg.hu.

Úgy ragyog ma a Nap, mint ez a napraforgó az augusztusi napsütésben

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az ország nagy részén száraz időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Azonban a késő délutáni, esti órákban néhol – főként északon és nyugaton – előfordulhat egy-egy kisebb zápor vagy rövid ideig tartó zivatar. Ez átmenetileg felfrissítheti a levegőt, de a növényeknek nem lesz elegendő.