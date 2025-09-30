Időjárás
1 órája
Pulcsikat elő! Hűvös lesz a kedd is
Borult lesz az ég és egy kis csapadék is eshet.
Továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza - írja a köpönyeg.hu.
