A szél velünk marad

15 perce

Póló kell vagy nagykabát? Mutatjuk, milyen lesz a hétvége időjárása

Szeptember utolsó hétvégéjén az időjárás nem hoz semmi meglepőt: őszies idő lesz, mindenfajta kiugró meteorológiai jelenség nélkül.

Keszey Ágnes
Póló kell vagy nagykabát? Mutatjuk, milyen lesz a hétvége időjárása

A Kis-Balaton az őszi fényekben még erre is képes: rózsaszínbe öltözik

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Csökkenő, szakadozó felhőzetről ír a Köpönyeg az időjárás-előrejelzésben szombatra. Délután egyre több helyen süt ki a nap és már csak néhol fordul elő kisebb zápor, de az élénk ÉK-i szél még nem hagy el minket. Kellemes, őszies 20 fok körüli értékeket mérhetünk. 

Ez a kellemes őszi időjárás igazán kedvező arra, hogy kimozduljunk: akár egy családi kirándulásra, akár a számtalan, szeptember utolsó hétvégén megrendezendő zalai program valamelyikére

 

