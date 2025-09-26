15 perce
Póló kell vagy nagykabát? Mutatjuk, milyen lesz a hétvége időjárása
Szeptember utolsó hétvégéjén az időjárás nem hoz semmi meglepőt: őszies idő lesz, mindenfajta kiugró meteorológiai jelenség nélkül.
A Kis-Balaton az őszi fényekben még erre is képes: rózsaszínbe öltözik
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív
Csökkenő, szakadozó felhőzetről ír a Köpönyeg az időjárás-előrejelzésben szombatra. Délután egyre több helyen süt ki a nap és már csak néhol fordul elő kisebb zápor, de az élénk ÉK-i szél még nem hagy el minket. Kellemes, őszies 20 fok körüli értékeket mérhetünk.
Ez a kellemes őszi időjárás igazán kedvező arra, hogy kimozduljunk: akár egy családi kirándulásra, akár a számtalan, szeptember utolsó hétvégén megrendezendő zalai program valamelyikére.