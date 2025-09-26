Póló kell vagy nagykabát? Mutatjuk, milyen lesz a hétvége időjárása

Csökkenő, szakadozó felhőzetről ír a Köpönyeg az időjárás-előrejelzésben szombatra. Délután egyre több helyen süt ki a nap és már csak néhol fordul elő kisebb zápor, de az élénk ÉK-i szél még nem hagy el minket. Kellemes, őszies 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Ez a kellemes őszi időjárás igazán kedvező arra, hogy kimozduljunk: akár egy családi kirándulásra, akár a számtalan, szeptember utolsó hétvégén megrendezendő zalai program valamelyikére.