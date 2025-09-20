szeptember 20., szombat

1 órája

A pelvahét végén nyári meleg tombol, és holnap az is kiderül, milyen lesz a bortermés

Nyári, kánikulai hőség várható a hét utolsó napján: 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk vasárnap, s keddig nem is hagy el minket az indián nyár. Ehhez a naphoz nemcsak régi hiedelmek kapcsolódnak, hanem meteorológiai jeles nap is közeleg: hétfőn beköszönt az őszi napéjegyenlőség.

Keszey Ágnes
Vasárnap reggel sem fog fázni, aki korán kell, de azért egy kiskabát már elkél: 18 fok körüli hőmérséklet várható. Délelőttől azonban már gyorsan melegszik az idő: napközben 30, helyenként 32 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A kánikulát a déli, délkeleti szél enyhítheti helyenként.

Eleink is inkább élvezték az őszi napokat és pihentek

Az őszi napéjegyenlőség majd másnap, hétfőn köszönt ránk, ám az előtte lévő, azaz a mai nap vidékünkön is fontos időszak volt. Szeptember 21-éhez, Máté napjához, pontosabban az előtte lévő héthez az a hiedelem fűződött, hogy ekkortájt nem szabad a földeken dolgozni, mert az ilyenkor elvetett búza polyvás (hulladékos, törmelékes), gazos lesz. Göcsejben ezért ez az időszak a pelvahét volt. Más vidékeken viszont éppen ekkor kezdték el a szántást és az őszi búza vetését. Több helyen pedig azt mondták: ha Máté-napkor tiszta az idő, akkor jó lesz a bortermés.

 

