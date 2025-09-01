Nem hiszünk neked, szeptember, tartogatsz még valami meglepetést?

Erről tanúskodnak Nagykanizsán a sétálóutca virágdézsáiba ültetett cserjéi, melynek a levelei már sárgulnak. Ha kicsit körülnézünk a természetben, láthatjuk, a lombhullató fák levelei közül néhány már besárgult. Bár a köpönyeg.hu információi szerint nem kell tartani a komoly lehűléstől, a kedd már mozgalmasabb időjárást tartogat. Mint írták: a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 Celsius-fok között alakulnak.