szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalóka

1 órája

Nem hiszünk neked, szeptember, tartogatsz még valami meglepetést?

Címkék#virágdézsa#Nagykanizsa#zivatar#természet

Szeptember első napján szikrázó napsütésben fürdött Zala vármegye. Olyannyira, hogy délutánra 30 Celsius-fokig melegedett a levegő, de az őszi hangulat már rátelepedett az időjárásra.

Benedek Bálint
Nem hiszünk neked, szeptember, tartogatsz még valami meglepetést?

A napsütés még kényeztet, de az ősz már itt van a kertek alatt?

Fotó: Szakony Attila

Erről tanúskodnak Nagykanizsán a sétálóutca virágdézsáiba ültetett cserjéi, melynek a levelei már sárgulnak. Ha kicsit körülnézünk a természetben, láthatjuk, a lombhullató fák levelei közül néhány már besárgult. Bár a köpönyeg.hu információi szerint nem kell tartani a komoly lehűléstől, a kedd már mozgalmasabb időjárást tartogat. Mint írták: a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 Celsius-fok között alakulnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu