"Nem szeretjük" időjárás érkezik Zalába: fejfájás, rossz közérzet

A köpönyeg.hu oldalon sem sok jóval kecsegtetnek az első igazán őszi napon, mármint ami az orvosmeteorológiát illeti. Mint írták: kettős fronthatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a stressz, a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki. Sokaknál jelentkezhet fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

Ráadásul a rossz kedvünket a szerdára várható időjárás előrejelzés csak tovább fokozhatja. Az előrejelzés szerint a kora délutáni óráktól Dél-Nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Hideg nem lesz, 23 és 28 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet.