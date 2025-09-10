szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt az ősz

1 órája

"Nem szeretjük" időjárás érkezik Zalába: fejfájás, rossz közérzet

Címkék#stressz#ősz#orvosmeteorológia#felhőzet

A szürke ősz lehangoló, kiváltképp, ha mellé napokig elhúzódó fejfájás társul. Éjszaka megérkezett az esőt hozó felhőzet Nagykanizsa és környéke fölé. Nagyon nem tetszik az őszköszöntő időjárás, de a légköri változásokat mindez nem befolyásolja.

Benedek Bálint
"Nem szeretjük" időjárás érkezik Zalába: fejfájás, rossz közérzet

A szerda reggeli felhőkép Nagykanizsán nem ad okot a bizakodásra, ma többször eleredhet az eső

Fotó: Benedek Bálint

A köpönyeg.hu oldalon sem sok jóval kecsegtetnek az első igazán őszi napon, mármint ami az orvosmeteorológiát illeti. Mint írták: kettős fronthatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a stressz, a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki. Sokaknál jelentkezhet fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

Ráadásul a rossz kedvünket a szerdára várható időjárás előrejelzés csak tovább fokozhatja. Az előrejelzés szerint a kora délutáni óráktól Dél-Nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Hideg nem lesz, 23 és 28 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu