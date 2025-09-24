Még a bőrünkön is megérezzük ezt a változást, ami idén a szokottnál hamarabb érkezik

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Idén ez október 26-ra virradó éjszakára esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2 órára kell visszaállítani, azaz egy órával többet alhatunk.

Előbb lesz óraátállítás 2025-ben

Ez a dátum korábbi, mint amit megszokhattunk, mivel az óraátállítás dátuma az elmúlt években október 27. és október 30. között volt.

Ilyenkor egy órával többet alhatunk, de ez az időeltolódás is kihat a napi ritmusunkra, a hangulatunkra, a viselkedésünkre és az általános mentális egészségünkre. Korábban írtunk arról, hogy az óraátállítás kihat az alvásritmusunkra, a fáradékonyságot, alvászavart, ingerlékenységet és koncentrációs problémákat ilyenkor nehezen kerüljük el. Az óraátállítás még külsőnkre is hatással lehet, mivel a természetes fény mennyisége hirtelen megváltozik, s ezt bőrünk is megérzi. A kevesebb napfény hatására D-vitamin-szintünk csökkenhet, emiatt fakóbb, sápadtabb lehet az arcszín. Bőrünk mellett hajunk is reagálhat az óraátállítás okozta változásokra. A kevesebb napfény és a rövidebb nappalok a haj növekedésére is hatással vannak.

