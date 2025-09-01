Most akkor nyár vagy ősz lesz a napokban?

A Koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden is sok napsütésre, meleg időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet alapján tiszta kánikula lesz, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, illetve nyugaton, északnyugaton a gomolyfelhő-képződés is erőteljesebbé válik, és errefelé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Tehát kedden már tartsunk magunknál esernyőt. Szerdán pedig egy hidegfront hozhat megnövekvő gomolyfelhőket, és ezekből több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok.