szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

46 perce

Most akkor nyár vagy ősz lesz a napokban?

Címkék#csúcshőmérséklet#gomolyfelhő#tájegység#zivatar

Nyárias idővel indult a hét, az iskolakezdésre visszatért a jó idő. S hogy ez marad-e a napokban? Lássuk!

Mozsár Eszter
Most akkor nyár vagy ősz lesz a napokban?

Lassan beköszönt az ősz. Vajon milyen idővel?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap-archív

A Koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden is sok napsütésre, meleg időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet alapján tiszta kánikula lesz, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, illetve nyugaton, északnyugaton a gomolyfelhő-képződés is erőteljesebbé válik, és errefelé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Tehát kedden már tartsunk magunknál esernyőt. Szerdán pedig egy hidegfront hozhat megnövekvő gomolyfelhőket, és ezekből több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu