2 órája
Kell esernyő a dödöllefesztiválra? – zalai szakértőnk elárulja
Szeptember 12-én pénteken az Erzsébet téren 14 órakor kezdődik a hivatalos megnyitóval a 19. Bor- és dödöllefesztivál programja. A programkavalkád, a dödölle, illetve a borkínálat mellett a látogatók többsége arra kíváncsi: milyen időjárás várható a hétvégén? A kérdésre, Harcz Endre adott választ.
Az Erzsébet-téren a múlt héten a NagyON Kanizsa és Szerencsejáték Zrt. koncertje megúszta eső nélkül. Ezúttal a téren és környékén lesz a dödöllefesztivál, most kiderül milyen időjárás várható?
Fotó: Szakony Attila
Harcz Endre viharvadász, kertészet vezető állandó szakértőnk napi rendszerességgel figyeli a különféle időjárás előrejelző grafikonokat. Csütörtökön délelőtt egyik percről a másikra leszakadt az ég és záporeső áztatta a várost. De, hogy milyen időjárás várható a fesztivál idején arról is beszélt.
Milyen időjárás várható a dödöllefesztivál idején?
– Előreláthatólag pénteken és szombaton jó idő lesz, 23-24 Celsius-fok lesz nappal, felhős és napos időszakok váltogatják egymást – összegzett Harcz Endre. – Persze mindkét nap délután lehet kisebb eső, zápor. Kissé kiszámíthatatlan hol lesz eső, mert elképzelhető, hogy Letenyén leszakad az ég, míg Nagykanizsán a dödöllefesztiválon nem. Ugyanez a forgatókönyv fordítva is lejátszódhat, nem szabad kijelenteni, hogy nem lesz csapadék, mert van esély rá.
