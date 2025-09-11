Kell esernyő a dödöllefesztiválra? – zalai szakértőnk elárulja

Harcz Endre viharvadász, kertészet vezető állandó szakértőnk napi rendszerességgel figyeli a különféle időjárás előrejelző grafikonokat. Csütörtökön délelőtt egyik percről a másikra leszakadt az ég és záporeső áztatta a várost. De, hogy milyen időjárás várható a fesztivál idején arról is beszélt.

Most mindenki arra kíváncsi, hogy milyen időjárás várható a dödöllefesztiválon? Miként mozognak a felhők?

Fotó: Szakony Attila

– Előreláthatólag pénteken és szombaton jó idő lesz, 23-24 Celsius-fok lesz nappal, felhős és napos időszakok váltogatják egymást – összegzett Harcz Endre. – Persze mindkét nap délután lehet kisebb eső, zápor. Kissé kiszámíthatatlan hol lesz eső, mert elképzelhető, hogy Letenyén leszakad az ég, míg Nagykanizsán a dödöllefesztiválon nem. Ugyanez a forgatókönyv fordítva is lejátszódhat, nem szabad kijelenteni, hogy nem lesz csapadék, mert van esély rá.