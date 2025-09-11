szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt megtudhatja!

2 órája

Kell esernyő a dödöllefesztiválra? – zalai szakértőnk elárulja

Címkék#délután#Dödöllefesztivál#Harcz Endre#viharvadász

Szeptember 12-én pénteken az Erzsébet téren 14 órakor kezdődik a hivatalos megnyitóval a 19. Bor- és dödöllefesztivál programja. A programkavalkád, a dödölle, illetve a borkínálat mellett a látogatók többsége arra kíváncsi: milyen időjárás várható a hétvégén? A kérdésre, Harcz Endre adott választ.

Benedek Bálint
Kell esernyő a dödöllefesztiválra? – zalai szakértőnk elárulja

Az Erzsébet-téren a múlt héten a NagyON Kanizsa és Szerencsejáték Zrt. koncertje megúszta eső nélkül. Ezúttal a téren és környékén lesz a dödöllefesztivál, most kiderül milyen időjárás várható?

Fotó: Szakony Attila

Harcz Endre viharvadász, kertészet vezető állandó szakértőnk napi rendszerességgel figyeli a különféle időjárás előrejelző grafikonokat. Csütörtökön délelőtt egyik percről a másikra leszakadt az ég és záporeső áztatta a várost. De, hogy milyen időjárás várható a fesztivál idején arról is beszélt.

milyen időjárás várható
Most mindenki arra kíváncsi, hogy milyen időjárás várható a dödöllefesztiválon? Miként mozognak a felhők?
Fotó: Szakony Attila

Milyen időjárás várható a dödöllefesztivál idején?

– Előreláthatólag pénteken és szombaton jó idő lesz, 23-24 Celsius-fok lesz nappal, felhős és napos időszakok váltogatják egymást – összegzett Harcz Endre. – Persze mindkét nap délután lehet kisebb eső, zápor. Kissé kiszámíthatatlan hol lesz eső, mert elképzelhető, hogy Letenyén leszakad az ég, míg Nagykanizsán a dödöllefesztiválon nem. Ugyanez a forgatókönyv fordítva is lejátszódhat, nem szabad kijelenteni, hogy nem lesz csapadék, mert van esély rá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu