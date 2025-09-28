szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

42 perce

Ma kiderül, milyen lesz a tavasz

Címkék#zápor#időjárás#hőmérséklet

Keszey Ágnes
Ma kiderül, milyen lesz a tavasz

A hét utolsó napja még kellemes idővel kezdődik, majd az erősen felhős égből a nap második felében kialakulhat zápor, később a középső tájakon eső. A hőmérséklet 19 fok körül alakul. Hétfőn még marad az ehhez hasonló időjárás, majd kedden már hűvösebb levegő érkezik. 

Ma kiderül, milyen lesz a tavasz 

Érdekes időjóslás is fűződik a mai naphoz: úgy tartották, a Vencel napján esik az eső, akkor jövőre szép, meleg tavasz lesz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu