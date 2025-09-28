Időjárás-előrejelzés
Ma kiderül, milyen lesz a tavasz
A hét utolsó napja még kellemes idővel kezdődik, majd az erősen felhős égből a nap második felében kialakulhat zápor, később a középső tájakon eső. A hőmérséklet 19 fok körül alakul. Hétfőn még marad az ehhez hasonló időjárás, majd kedden már hűvösebb levegő érkezik.
Érdekes időjóslás is fűződik a mai naphoz: úgy tartották, a Vencel napján esik az eső, akkor jövőre szép, meleg tavasz lesz.
