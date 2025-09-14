Ömlik az eső
Leszakadt az ég Keszthelyen (videó)
Hirtelen csapott le a nagy erejű zuhé
Fotó: Mészáros Annarózsa
Elérte Keszthelyt a jósolt hidegfronttal érkező esőhullám: leszakadt az ég vasárnap délben a Balaton-parti városban.
Leszakadt az ég
Tegnap este a fülledtségből már érezhető volt, hogy valami nagy változás készül az időjárásban. A csapadékhullám megérkezett Zalába.
