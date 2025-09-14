szeptember 14., vasárnap

Ömlik az eső

1 órája

Leszakadt az ég Keszthelyen (videó)

Mészáros Annarózsa
Leszakadt az ég Keszthelyen (videó)

Hirtelen csapott le a nagy erejű zuhé

Fotó: Mészáros Annarózsa

Elérte Keszthelyt a jósolt hidegfronttal érkező esőhullám: leszakadt az ég vasárnap délben a Balaton-parti városban.

leszakadt az ég
Leszakadt az ég Keszthelyen
Fotó: Mészáros Annarózsa

Leszakadt az ég

Tegnap este a fülledtségből már érezhető volt, hogy valami nagy változás készül az időjárásban. A csapadékhullám megérkezett Zalába.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
