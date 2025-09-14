Leszakadt az ég Keszthelyen (videó)

Elérte Keszthelyt a jósolt hidegfronttal érkező esőhullám: leszakadt az ég vasárnap délben a Balaton-parti városban.

Leszakadt az ég Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Tegnap este a fülledtségből már érezhető volt, hogy valami nagy változás készül az időjárásban. A csapadékhullám megérkezett Zalába.