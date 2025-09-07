Időjárás
Kirándulás legyen a mai program!
A mai napon Zala vármegyében 18-25 fok között alakul a hőmérséklet, esőre nem kell számítani, így egy tökéletes kiránduláshoz minden adott ezen a vasárnapon.
Kiránduláshoz tökéletes az idő
Kilátótúra, balatoni kavicsdobálás és számtalan program várja ma is azokat, akik nem szeretnének otthon ülni. A jövő hét közepéig száraz, csapadék mentes időre van kilátás és ha minden jól megy ma este még a vérhold is látszik majd térségünkből.
