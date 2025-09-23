Időjárás
1 órája
Kedden már sirathatjuk a napos időt
Fordulat jön az időjárásban: érkezik az eső.
Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb - írja a köpönyeg.hu.
